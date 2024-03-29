В Ливнах готовы принять вынужденных переселенцев с Белгородчины
Первую семью уже приняли в православном приюте.
Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)
На российских территориях, граничащих с Украиной, сохраняется неспокойная обстановка. Ежедневные обстрелы заставляют людей покидать свои дома и отправляться в безопасные регионы. Власти Белгородской области планируют вывезти с приграничной зоны около девяти тысяч детей.
Некоторые семьи самостоятельно ищут пути выхода. Готовы помочь в том числе и в ливенском православном приюте "Все в твоих руках" уже встретили первых гостей – семью Мищенко.
Переселенцам помогут решить организационные вопросы: дети пойдут в детский сад, мама встанет на учет по беременности в женскую консультацию. Приют для мам располагает еще несколькими свободными местами и готов принять нуждающихся.