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18:30, 29 марта 2024 года

В Ливнах готовы принять вынужденных переселенцев с Белгородчины

Первую семью уже приняли в православном приюте.


Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)

На российских территориях, граничащих с Украиной, сохраняется неспокойная обстановка. Ежедневные обстрелы заставляют людей покидать свои дома и отправляться в безопасные регионы. Власти Белгородской области планируют вывезти с приграничной зоны около девяти тысяч детей.

Некоторые семьи самостоятельно ищут пути выхода. Готовы помочь в том числе и в ливенском православном приюте "Все в твоих руках" уже встретили первых гостей – семью Мищенко.

Переселенцам помогут решить организационные вопросы: дети пойдут в детский сад, мама встанет на учет по беременности в женскую консультацию. Приют для мам располагает еще несколькими свободными местами и готов принять нуждающихся.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
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