На Орловщине родились почти 4,7 тысячи человек

Таковы данные за 2023-й год.

По данным регионального Управления ЗАГС, в 2023-м году в Орловской области было зарегистрировано 4658 записей актов гражданского состояния о рождении и 10891 о смерти.



Для сравнения, в 2022-м записей о рождении сделали 5028, о смерти – 12250.