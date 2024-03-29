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18:00, 29 марта 2024 года

В Орловской области потеплеет до 21 градуса

В грядущие выходные погода порадует жителей региона.


В ближайшие дни в Орловской области ожидается существенное потепление. Как рассказал начальник регионального гидрометцентра Валерий Селихов, этому поспособствует мощный поток теплого воздуха с юго-западных территорий на фоне повышающегося атмосферного давления.

30 марта в регионе будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой, местами умеренный дождь, днем – без существенных осадков. Температура воздуха ночью: от трех до восьми градусов тепла, днем – от 13 до 18 градусов выше нуля.

31 марта пройдет без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от пяти до десяти градусов тепла, днем – от 16 до 21 градуса.

В понедельник, 1 апреля, существенных осадков тоже не прогнозируется. Ночью ожидается от шести до 11 градусов тепла, днем – от 16 до 21 градуса.


Артем Ежаков
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