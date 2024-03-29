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15:00, 29 марта 2024 года Губернатор Андрей Клычков отчитался перед депутатами облсовета Подведены итоги работы правительства в 2023 году.



Фото: пресс-служба губернатора

Глава Орловской области Андрей Клычков выступил перед депутатами регионального парламента 29 марта на 30-й сессии Орловского облсовета. Губернатор остановился на ключевых направлениях деятельности правительства и ответил на поступившие вопросы от комитетов и фракций облсовета.



Клычков отметил, что в приоритете – нацпроекты. В целом за период их реализации в экономику и социальную сферы Орловской области привлекли более 34 миллиардов рублей.



– В 2023 году в регионе реализовывались 12 национальных проектов. На их финансовое обеспечение направлено 10,4 млрд рублей с приростом к 2019 году на 6,5 млрд рублей, или в 2,7 раза, - сообщил губернатор.



Продолжались работы на крупнейших объектах: "Титанике", в аэропорту "Южный", стартовало возведение межвузовского кампуса, завершено строительство крупнейшей школы региона на Зеленина, открыто движение по Красному мосту.



Отчет главы региона прокомментировал сенатор от Орловской области Вадим Соколов.



– Отчет губернатора не только о работе, он наполнен важнейшим для нынешних реалий смыслом. Орловщина активно начала работать над решением этих задач. Уверен, что все они будут выполнены. У нас умеют работать с самоотдачей, орловцы это подтверждают каждый день, - отметил Соколов.





Сергей Силаев



