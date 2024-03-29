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15:00, 29 марта 2024 года

Губернатор Андрей Клычков отчитался перед депутатами облсовета

Подведены итоги работы правительства в 2023 году.

Фото: пресс-служба губернатора

Глава Орловской области Андрей Клычков выступил перед депутатами регионального парламента 29 марта на 30-й сессии Орловского облсовета. Губернатор остановился на ключевых направлениях деятельности правительства и ответил на поступившие вопросы от комитетов и фракций облсовета.

Клычков отметил, что в приоритете – нацпроекты. В целом за период их реализации в экономику и социальную сферы Орловской области привлекли более 34 миллиардов рублей.

В 2023 году в регионе реализовывались 12 национальных проектов. На их финансовое обеспечение направлено 10,4 млрд рублей с приростом к 2019 году на 6,5 млрд рублей, или в 2,7 раза, - сообщил губернатор.

Продолжались работы на крупнейших объектах: "Титанике", в аэропорту "Южный", стартовало возведение межвузовского кампуса, завершено строительство крупнейшей школы региона на Зеленина, открыто движение по Красному мосту.

Отчет главы региона прокомментировал сенатор от Орловской области Вадим Соколов.

Отчет губернатора не только о работе, он наполнен важнейшим для нынешних реалий смыслом. Орловщина активно начала работать над решением этих задач. Уверен, что все они будут выполнены. У нас умеют работать с самоотдачей, орловцы это подтверждают каждый день, - отметил Соколов.


Сергей Силаев
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