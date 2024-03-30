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10:00, 30 марта 2024 года

Орловцам напомнили о штрафах за поджоги травы

Небольшой костер может стать причиной большой беды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники пожарной охраны Орловской области предупреждают орловцев о том, что небольшой костер может стать причиной большой беды.
Сезон массовых травяных палов продолжается со времени схода снега и высыхания сухой травы до начала роста новой зеленой травы. За три-четыре недели травяные палы охватывают большие площади, уже зарегистрированы случаи, когда от такого огня загорались хозяйственные постройки и другие строения.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности. Так, штраф для гражданина составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностного лица – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тысяч рублей до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

В МЧС напоминают, что, обнаружив небольшое загорание сухой травы, нужно попробовать потушить его подручными средствами. Если площадь большая и есть угроза людям, строениями и животным, нужно сразу позвонить по телефонам 01, 101, 112.


Сергей Силаев
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