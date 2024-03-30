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9:00, 30 марта 2024 года Орловская "Бунинка" пополнилась сборником воспоминаний участников СВО Книга называется "Жизнь за други своя".



Фото: орловская областная библиотека Бунина

Фонд орловской областной библиотеки имени Бунина пополнился сборником воспоминаний и заметок участников Специальной военной операции "Жизнь за други своя". Книгу в "Бунинку" передали руководитель орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова, заместитель по общественным проектам Наталья Евстегнеева и ветеран боевых действий Игорь Васюков.





- Листая этот сборник невозможно не дать волю своим чувствам. Это живые истории тех, кто там - на передовой. Наших ребят. Они многое уже испытали, многое пережили и они говорят об этом, - рассказали в областной библиотеке.





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