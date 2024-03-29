Главная » Новости



17:30, 29 марта 2024 года Амчанин выковал железного Пушистика Над скульптурой дракона Руслан Курязов трудился пять месяцев.







Житель Мценска Руслан Курязов за пять месяцев выковал 150-килограммового дракона.



Все, кроме глаз, мастер сделал своими руками.Только на изготовление чешуек мастер потратил 250 часов.



Дракона отправят в Орел, он будет охранять покой в частном доме. Работы Руслана Курязова есть и в других городах: в Туле установлен его "Железный богатырь", в Туапсе – журавли.



Мценский кузнец также участвовал в проекте "Смерч журавлей". Автор монумента в честь погибших в ходе СВО бойцов Денис Мильченко собрал в одну композицию 270 кованых птиц. В проекте участвовали 82 кузнеца из разных стран и городов России.





Татьяна Тимохина



