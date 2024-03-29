Главная » Новости



17:00, 29 марта 2024 года Орловские молодогвардейцы привезли корм в собачий приют Волонтеры не только подкармливают обитателей, но и гуляют с ними.





Волонтеры "Молодой гвардии" пополнили запас провианта в приюте "Альфа". Здесь живут 76 собак.



Привезли не только сухой корм, но также мясо и макароны – они входят в рацион животных.



Волонтеры не только подкармливают обитателей, но и гуляют с ними. Стать волонтером – несложно.

Екатерина Коростина, волонтер "Молодой гвардии" Единой России: "Вы добавляетесь к "Молодой гвардии", вас добавят в специальный чат, где есть мероприятия, о которых сообщают. Если вы хотите на них пойти, то ставите плюсик под этим мероприятием".





Мария Семак



