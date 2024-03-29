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16:30, 29 марта 2024 года В Орле родители сдали с детьми ЕГЭ по истории Акция прошла в восьмой раз.







Орловщина присоединилась к акции "День сдачи ЕГЭ с родителями". Ее провели в восьмой раз. Среди тех, кто решил проверить свои знания – руководитель департамента образования региона Ирина Патронова.



В 2024-м году сдали историю. Экзамен состоит из двух частей, в первой семь заданий, во второй – два. На выполнение отведено полчаса, а настоящий экзамен по истории пишут три с половиной часа.

Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования: "Основная роль в подготовке выпускников, прежде всего – психологическая подготовка. Именно родители, которые поучаствуют в ЕГЭ, могут оказать такую психологическую поддержку своим детям". На площадке ОРЦОКО экзамен сдали 50 человек. Результаты будут известны до 8 апреля.



Досрочный период ЕГЭ уже идет. Основной стартует 23 мая. В этом году экзамены сдают 3033 человека. Историю выбрал каждый пятый.





Мария Семак



