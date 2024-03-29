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15:30, 29 марта 2024 года В Орле осудили трех участников табачной ОПГ Два фигуранта отправятся в колонию, третья отделалась условным сроком.





В Орле вступил в силу приговор Заводского райсуда в отношении трех участников сигаретной ОПГ. Их признали виновными в незаконном обороте табачной продукции.



Как рассказали в прокуратуре, с декабря 2020-го до апреля 2022-го года осужденные продали 50225 пачек немаркированных табачных изделий на сумму более пяти миллионов рублей. Правообладателям известных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму более 270 тысяч рублей.



Приговором суда двое участников группы осуждены на три с половиной года колонии общего режима, третей назначено два года условно. Попытка оспорить вердикт провалилась, и он вступил в законную силу.





Артем Ежаков



