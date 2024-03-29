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12:43, 29 марта 2024 года

Гуманитарный груз для участников СВО из Президентской академии в Орле

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС совместно с партнерами отправил в зону СВО партию груза помощи.


Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС совместно с партнерами отправил в зону СВО партию груза помощи с пиломатериалами,
утеплителем, сеткой рабицей, резиной для автомобилей, телевизорами и продуктами питания.

- «Подготовка груза производилась заранее, до момента его формирования и погрузки. Заблаговременно были подготовлены для отправки порядка 22 кубометров пиломатериалов (брус, тес, обрезная доска). Предварительно также были подготовлены десятки рулонов утеплителя и 100 рулонов сетки рабицы.
Для военных автомобилей было приобретено несколько комплектов резины. В общей сложности, вместе с продуктами, объем груза составил три КамАЗа»,  рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Помимо всего, комбинат питания вуза специально для военных подготовил тушенку и почти тонну варенья. Традиционно в продуктовую часть груза был включен мед. После подготовки к транспортировке вся помощь была загружена в машины.

- «Всем студенческим коллективом мы активно подключаемся к сбору и формированию грузов гуманитарной помощи. В подобной работе участвует и вся моя семья», - отметил студент Президентской академии в Орле Владимир Чигожин.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие: ЗАО «Славянское», АО «ЗСТ» (г. Мценск), коллектив и студенты Президентской академии.
Заметим, что Президентская академия - ее коллектив и студенты, а также партнеры ВУЗа на протяжении последних двух лет системно собирают и отправляют в подразделения в зону СВО грузы с помощью. Сюда входят и пиломатериалы, и инструменты, электроприборы, продукты, также в
некоторые подразделения были отправлены автомобили повышенной проходимости.


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