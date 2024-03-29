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14:30, 29 марта 2024 года Орловские депутаты задумались об увеличении штрафа за безбилетный проезд Его предлагают установить в размере 2500 рублей.



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Депутаты орловского горсовета поддержали инициативу администрации Орла о повышении штрафа за безбилетный проезд. Ожидается, что сумма штрафа вырастет с 200 до 2500 рублей. Однако, такое решение может быть принято только после внесения изменений в Закон Орловской области "Об ответственности за административные правонарушения", сообщили в пресс-службе орловского горсовета.



Сегодня доля неоплаченных поездок в Орле оценивается на уровне 18%. Это наносит значительный ущерб муниципальному транспортному предприятию, отметил депутат Владимир Бутусов. Выпадающие доходы от безбилетного проезда составляют около 50 миллионов рублей в год.





Сергей Мерцалов



