Главная » Новости



14:00, 29 марта 2024 года Кромчанка рассказала министру просвещения о своей творческой работе Сергей Кравцов встретился с финалистами всероссийского конкурса сочинений.



Фото: министерство просвещения Российской Федерации

Ученица 9 класса Кромской средней школы, победитель Всероссийского конкурса сочинений в номинации "Без срока давности" побывала на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Беседа прошла в рамках историко-педагогического форума "Чтобы помнили" в Московском государственном педагогическом университете.





Школьники рассказала министру о своих творческих и исследовательских работах, о том, как они изучали истории своих семей, что нового им стало известно во время работы над сочинениями. Кравцом напомнил, что проект "Без срока давности" был инициирован президентом России Владимиром Путиным.



– Если мы забудем уроки истории, если забудем, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне, то это может привести к большим трагедиям. Важно, чтобы в исследовательской работе участвовали молодые люди, чтобы они имели доступ к архивным документам и фотографиям, изучали истории своих семей, понимали значимость и ценность единства нашей страны, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.





Сергей Силаев



