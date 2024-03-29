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14:00, 29 марта 2024 года

Кромчанка рассказала министру просвещения о своей творческой работе

Сергей Кравцов встретился с финалистами всероссийского конкурса сочинений.

Фото: министерство просвещения Российской Федерации

Ученица 9 класса Кромской средней школы, победитель Всероссийского конкурса сочинений в номинации "Без срока давности" побывала на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Беседа прошла в рамках историко-педагогического форума "Чтобы помнили" в Московском государственном педагогическом университете.


Школьники рассказала министру о своих творческих и исследовательских работах, о том, как они изучали истории своих семей, что нового им стало известно во время работы над сочинениями. Кравцом напомнил, что проект "Без срока давности" был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Если мы забудем уроки истории, если забудем, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне, то это может привести к большим трагедиям. Важно, чтобы в исследовательской работе участвовали молодые люди, чтобы они имели доступ к архивным документам и фотографиям, изучали истории своих семей, понимали значимость и ценность единства нашей страны, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.


Сергей Силаев
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