Главная » Новости



12:05, 29 марта 2024 года Андрей Клычков встретился с представителями Центробанка РФ Рабочая встреча прошла в кабинете главы региона.



Фото: пресс-служба губернатора

В Орел 28 марта приехали три представителя Центрального Банка РФ: начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Роман Никольский. Они с губернатором обсудили несколько тем.



Речь шла о повышении финансовой доступности на малонаселенных территориях, расширении сервисов, расширении сервисов проекта "Карта жителя Орловской области", о решении задач по защите прав потребителей финансовых услуг. Гостям региона презентовали дорожную карту развития финансового рынка Орловской области на 2024-2026 годы, сообщили в пресс-службе областного правительства.



После встречи с главой региона, представители Центробанка отправились в фундаментальную библиотеку ОГУ, где прошла беседа с местными предпринимателями. Участники встречи обсудили вопросы адаптации орловского бизнеса к новым условиям в экономике. Также были затронуты вопросы кредитования в текущих реалиях, инвестиционной деятельности на Орловщине, нюансах поставок продукции на экспорт.





Сергей Силаев



