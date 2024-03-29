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12:05, 29 марта 2024 года

Андрей Клычков встретился с представителями Центробанка РФ

Рабочая встреча прошла в кабинете главы региона.

Фото: пресс-служба губернатора

В Орел 28 марта приехали три представителя Центрального Банка РФ: начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Роман Никольский. Они с губернатором обсудили несколько тем.

Речь шла о повышении финансовой доступности на малонаселенных территориях, расширении сервисов, расширении сервисов проекта "Карта жителя Орловской области", о решении задач по защите прав потребителей финансовых услуг. Гостям региона презентовали дорожную карту развития финансового рынка Орловской области на 2024-2026 годы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

После встречи с главой региона, представители Центробанка отправились в фундаментальную библиотеку ОГУ, где прошла беседа с местными предпринимателями. Участники встречи обсудили вопросы адаптации орловского бизнеса к новым условиям в экономике. Также были затронуты вопросы кредитования в текущих реалиях, инвестиционной деятельности на Орловщине, нюансах поставок продукции на экспорт.


Сергей Силаев
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