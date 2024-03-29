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11:00, 29 марта 2024 года Заседание орловского горсовета началось с минуты молчания Депутаты почтили память погибших в подмосковном "Крокус Сити".



Фото: Орловский городской Совет народных депутатов

29 марта очередное заседание Орловского городского Совета началось с минуты молчания. Так депутаты почтили память жертв теракта в "Крокус Сити".



- Это событие навсегда будет болью отзываться в наших сердцах. Всей страной мы скорбим о невинных жертвах, - сказал председатель горсовета Василий Новиков.



Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске унес жизни 143 человек. Еще более трехсот граждан получили ранения. Подозреваемых задержали в соседней Брянской области.





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