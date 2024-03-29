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10:30, 29 марта 2024 года

За сутки в Орловской области пожар уничтожил два жилых дома

Происшествия случились в Орловском округе и Болховском районе.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

28 марта орловские спасатели дважды выезжали на тушение жилых домов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области

Первое ЧП случилось в деревне Щигры Болховского района. Спасатели прибыли к месту пожара около 12.00. Однако дом уже горел изнутри. Из здания вынесли два газовых баллона. К счастью, пострадавших нет. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

Около 17.30 на пульт дежурного поступило очередное сообщение о возгорании жилого дома. Спасатели отправились в деревню Нестерово Орловского округа. К моменту их прибытия дом горел изнутри. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.

В огне пострадал 50-летний мужчина, который смог самостоятельно выбраться из дома. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Кроме того, пожарные спасли две хозпостройки и домашнюю живность.


Сергей Мерцалов
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