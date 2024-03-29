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13:30, 29 марта 2024 года Полицейские обследовали дороги в Северном районе Орла Глубокие ямы и выбоины обнаружили на нескольких улицах.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры проверили состояние дорог в Северном районе Орла. Дефекты дорожного покрытия обнаружили на Московском шоссе, улицах Рощинской, Дениса Давыдова, Калинникова и в переулке Межевом. Управлении Госавтоинспекции Орловской области. - В отношении собственника автомобильных дорог возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, - сообщили Инспекторы отметили, что участков с разрушенным дорожным полотном в Орле стало больше. А это не только снижает комфорт пользования дорогой, но и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.





Сергей Мерцалов



