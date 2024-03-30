суббота 30.03.2024 21:03:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:55, 30 марта 2024 года

Жители Орловского округа доставили груз минометчикам

Сформировали посылку в Орловском муниципальном округе.

Фото: портал Орловской области

Орловцы собрали большой груз для минометчиков из 59-го танкового полка. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, посылку доставили к ребятам в район Кременной. 
 
- В этом подразделении служат много орловских бойцов, и им приятно видеть такую поддержку земляков, - рассказал глава региона. 
 
Бойцам передали квадрокоптер Mavik3, дизельный генератор, рации, пауэрбанки, аккумуляторы, портативную зарядную электростанцию. Также им привезли строительный материал и инструменты. Кроме того, для военнослужащих приобрели маскировочные сети, продукты, медикаменты, одежду, а также стекла на КАМАЗ, которые были выбиты после атаки FPV-дрона. 
 
По просьбе солдат Орловщина доставила в полевой госпиталь, который находится в лесах Кременной, 10 тонн питьевой воды.


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.