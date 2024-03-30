Жители Орловского округа доставили груз минометчикам

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15:55, 30 марта 2024 года
Жители Орловского округа доставили груз минометчикамСформировали посылку в Орловском муниципальном округе.
Фото: портал Орловской области
Орловцы собрали большой груз для минометчиков из 59-го танкового полка. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, посылку доставили к ребятам в район Кременной.
- В этом подразделении служат много орловских бойцов, и им приятно видеть такую поддержку земляков, - рассказал глава региона.
Бойцам передали квадрокоптер Mavik3, дизельный генератор, рации, пауэрбанки, аккумуляторы, портативную зарядную электростанцию. Также им привезли строительный материал и инструменты. Кроме того, для военнослужащих приобрели маскировочные сети, продукты, медикаменты, одежду, а также стекла на КАМАЗ, которые были выбиты после атаки FPV-дрона.
По просьбе солдат Орловщина доставила в полевой госпиталь, который находится в лесах Кременной, 10 тонн питьевой воды.
Вести-Орёл