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21:10, 28 марта 2024 года Под Орлом продолжает работу Школа креативных индустрий Детская школа искусств имени Балакирева выиграла грант в 2022-м году.







Школа креативных индустрий – уникальный проект Министерства культуры Российской Федерации. Первые были открыты еще в 2019-м году, а сейчас их около сорока.



Это место вовлекает детей и подростков в сферу медиаиндустрии. В Орловской области такая школа тоже есть. Детская школа искусств имени Балакирева выиграла грант на открытие школы креативных индустрий и закупку оборудования в 2022-м году. Здесь ребята могут научиться писать музыку, научиться обрабатывать фотографии и монтировать видео.



Для учеников сделали удобное расписание: три раза в неделю. Каждый урок – по 40 минут, как и в обычной школе с переменой. Занимаются на современном, профессиональном оборудовании, больше половины которого – отечественное. Учеба длится два года и включает четыре модуля.



После учебы – защита выпускного проекта и получение сертификата. Дополнительное образование тут бесплатное для детей от 12 до 17 лет.





Анастасия Тычинская



