Орловщина будет сотрудничать с Федерацией спортивной борьбы России
Соглашение подписали 28 марта.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Стороны договорились сотрудничать в сфере развития и популяризации спортивной борьбы, реализации общественно значимых проектов и инициатив, направленных на повышение роли физкультуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности.
Андрей Клычков отметил, что за последние годы Орловская область стала центром проведения многих спортивных мероприятий по разным видам спорта.