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10:00, 29 марта 2024 года Музей в Спасском-Лутовиново пополнился пятью экспонатами Их приобрели в ноябре 2023-м году и сейчас дождались заключения экспертизы.



Фото: пресс-служба музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"

Фонды музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" пополнились пятью экспонатами – бытовыми предметами конца XVIII – XIX веков. Их купили на Российском Антикварном Салоне прошлой осенью. После экспертного заключения они поступили в музей.



Как сообщает пресс-служба музея, куплены французская фарфоровая шкатулка в серебряной оправе, несессер с тремя парфюмерными флаконами в кожаном цилиндрическом футляре, дорожная шкатулка для писем из папье-маше производства английской фирмы-поставщика для королевского двора, костяной органайзер с семью "кармашками" по дням недели, украшенными "стальными алмазами", а также медный кабинетный нож для бумаг по модели французского скульптора Саспортаса.

"В нашем музее определяющее значение имеет подлинность представленных в экспозиции предметов, личная принадлежность их Ивану Сергеевичу Тургеневу и членам его семьи. Но и предметы эпохи, так называемая "типология", всегда находили и продолжают находить применение в постоянных и временных экспозициях. Если они относятся к времени жизни владельцев усадьбы и представляют собой типовые образцы, то вполне могут служить иллюстрацией возможного устройства усадебного быта", – рассказал директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин.





Артем Ежаков



