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19:58, 28 марта 2024 года

В Орле гендиректору фирмы-подрядчика заменили условный срок на реальный

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве при строительстве физкультурного комплекса в лагере "Ветерок".


Орловский суд после вмешательства прокуратуры заменил приговор в отношении генерального директора ООО "Регион Спорт Строй", признанного виновным в мошенничестве. Суд первой инстанции назначил ему три года условно. В апелляции вердикт заменили на три года колонии общего режима.

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве при строительстве физкультурного комплекса в лагере "Ветерок". При строительстве осужденный изменил характеристики используемых материалов. Работы оказались выполнены не полностью, а часть – с нарушением строительных норм. Заказчику представили акты о выполненных работах, содержащие ложные сведения об их фактической стоимости.

Работы были оплачены в полном объеме. Физкультурный комплекс не был своевременно введен в эксплуатацию. Бюджет потерял более 10,6 миллиона рублей.
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