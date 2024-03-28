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20:30, 28 марта 2024 года

В Орле спустя 14 лет возрождают вытрезвители

Уже в сентябре в городе появится пункт временного пребывания для нетрезвых людей.



К осени в Орле на базе Центра помощи для бездомных откроется специализированное отделение помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Нетрезвых граждан сюда доставят полицейские. На то, чтобы прийти в нормальное состояние и выспаться, у человека будут сутки. Откроют две комнаты – мужскую и женскую.

Специализированное отделение будет создано для того, чтобы несчастных случаев с участием людей с особым состоянием стало меньше. Этой зимой на новогодних праздниках десять орловцев чуть не умерли в сугробах.

Насильно в центр никто не попадет, штрафовать тоже не будут. Сама услуга – бесплатная.

На ремонт и приобретение необходимого оборудования выделили около трех миллионов рублей.


Эльза Ахмедбекова
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