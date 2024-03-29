Орловский священник подарил водонагреватели НКМЦ имени Круглой
Средства собрали прихожане.
Фото: Орловская митрополия
Настоятель храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне "Зареченский" Орла протоиерей Георгий Зейкан посетил Научно-клинический многопрофильный центр помощи матерям и детям имени Круглой. Медикам священник передал водонагреватели.
Средства на их покупку собрали прихожане. Как отмечаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии, это не первый визит протоиерея в многопрофильный центр. Помощь медучреждению оказывают на регулярной основе.