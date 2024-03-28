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18:30, 28 марта 2024 года В Орле заметили лису и бобра С наступлением весны животные выбираются из нор.







Природа в Орловской области постепенно просыпается после зимы. Животные тоже вылезают из своих нор: в Орле заметили лису, мирно гуляющую возле многоэтажек.



Другой житель города запечатлел бобра, приводящего себя в порядок. Животное попало в кадр на "Стрелке".



В "Орловском Полесье" люди из своих окон видят прогуливающихся оленей.





Анна Вайсергисер



