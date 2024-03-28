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19:24, 28 марта 2024 года

Орловская служба занятости трудоустроила более 400 человек в 2024 году

Такие цифры привела глава департамента соцзащиты.

Фото: департамент соцзащиты региона

Руководитель департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина в рамках пресс-конференции сообщила, что с начала 2024 года служба занятости трудоустроила более 400 человек.

Орловская область вошла в 2024 год с рекордно низким уровнем регистрируемой безработицы – 0,4%, что ниже среднего по Российской Федерации, составившего 0,6 %. Эту планку мы взяли еще в 2023 году и держим ее по сей день, несмотря на внешние экономические ограничения, - сказала она.

В начале 2024 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 1,3 тысячи человек. В аналогичном периоде 2023 года на учете состояло 2 тысячи безработных.


Сергей Силаев
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