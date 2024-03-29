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9:00, 29 марта 2024 года Юные орловцы встретились с детской писательницей Еленой Усачевой Ее книги популярны у ребят всех возрастов.







В Орле продолжается "Неделя детской книги". В библиотеке имени Пришвина состоялась встреча школьников с детской писательницей Еленой Усачевой. Она пишет в разных жанрах, ее авторские серии увлеченно читают дети всех возрастов. В литературном багаже писательницы более 40 книг.



Автор сразу нашла общий язык с подростками. Елена Усачева не только ответила на вопросы ребят, но и сама интересовалась у детей, что им интересно.



Целая серия произведений писательницы учит читателей борьбе со страхом. Старшеклассникам больше нравятся книги про отношения в классе и первые чувства. Многие принесли свои книги для автографов.





Эва Стасюлевич



