Юные орловцы встретились с детской писательницей Еленой Усачевой
Ее книги популярны у ребят всех возрастов.
В Орле продолжается "Неделя детской книги". В библиотеке имени Пришвина состоялась встреча школьников с детской писательницей Еленой Усачевой. Она пишет в разных жанрах, ее авторские серии увлеченно читают дети всех возрастов. В литературном багаже писательницы более 40 книг.
Автор сразу нашла общий язык с подростками. Елена Усачева не только ответила на вопросы ребят, но и сама интересовалась у детей, что им интересно.
Целая серия произведений писательницы учит читателей борьбе со страхом. Старшеклассникам больше нравятся книги про отношения в классе и первые чувства. Многие принесли свои книги для автографов.