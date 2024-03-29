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8:30, 29 марта 2024 года Сумма расходов на нацпроекты в Орловской области достигла 1,3 миллиарда рублей За неделю потрачено порядка 140 миллионов.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 21 по 28 марта на реализацию нацпроектов в регионе направили 138 миллионов рублей. Большую часть средств потратили на привлечение и поддержку предпринимателей – 84,8 миллиона, на закупку лекарств ушло 25,1 миллиона, на выплату аванса по ремонту дворов и общественных территорий потрачено 21,4 миллиона рублей.



Как было озвучено на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов, кассовые расходы на нацпроекты составляют 1,3 миллиарда рублей по состоянию на 28 марта. На текущую дату заключено 394 муниципальных контракта, объем законтрактованных средств составляет 1,6 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



