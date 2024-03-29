Сумма расходов на нацпроекты в Орловской области достигла 1,3 миллиарда рублей
За неделю потрачено порядка 140 миллионов.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 21 по 28 марта на реализацию нацпроектов в регионе направили 138 миллионов рублей. Большую часть средств потратили на привлечение и поддержку предпринимателей – 84,8 миллиона, на закупку лекарств ушло 25,1 миллиона, на выплату аванса по ремонту дворов и общественных территорий потрачено 21,4 миллиона рублей.
Как было озвучено на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов, кассовые расходы на нацпроекты составляют 1,3 миллиарда рублей по состоянию на 28 марта. На текущую дату заключено 394 муниципальных контракта, объем законтрактованных средств составляет 1,6 миллиарда рублей.