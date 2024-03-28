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17:30, 28 марта 2024 года На Орловщине родители сдали ЕГЭ вместе с детьми К акции в регионе присоединились в восьмой раз.



Фото: Мария Семак

Орловщина присоединилась к акции "День сдачи ЕГЭ с родителями". Ее проводят в восьмой раз.



В 2024-м году сдали историю. Экзамен состоит из двух частей, в первой семь заданий, во второй – два. На выполнение отведено полчаса, а настоящий экзамен по истории пишут три с половиной часа.



Среди тех, кто решил проверить свои знания – руководитель департамента образования региона Ирина Патронова. На площадке ОРЦОКО экзамен сдали 50 человек.



Результаты будут известны до 8 апреля.





Мария Семак



