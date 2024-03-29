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8:00, 29 марта 2024 года

В Орле устраняют дефекты на дорогах

Дорожники отфрезеровали проблемный участок на Московском шоссе.

Фото: скриншот из видео администрации Орла

В Северном районе Орла продолжают устранять дефекты асфальтового покрытия. К работе приступила бригада ООО "ТСК Альянс", которая ремонтирует проблемный участок дороги на Московском шоссе.

- Подрядчик приступает к фрезерованию верхнего слоя асфальта. Работы здесь планируется завершить до понедельника следующей недели, - рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.

Он также отметил, что скоро начнется ремонт на улицах Московской, Комсомольской и Кромском шоссе. Завершить его планируют до 25 апреля. 

- После чего перейдем к нанесению горизонтальной дорожной разметки, что позволит нам привести в надлежащее состояние автомобильные дороги к майским праздникам, - добавил Митряев.


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