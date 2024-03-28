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19:00, 28 марта 2024 года Игроки ФК "Орел" проведут мастер-классы в школах "Зелено-белые" посетили школу №30.







Игроки ФК "Орел" в социальных сетях объявили о старте серии мастер-классов в орловских школах. Приглашения поступили практически из всех общеобразовательных учреждений города.



Одним из первых повезло ученикам школы №30. Спортивный зал не смог вместить всех желающих. Игроки провели со школьниками разминку и базовые упражнения на ведение мяча. Затем каждый желающий смог поучаствовать в импровизированной двусторонке.



Мастер-классы будут продолжены – 29 марта команда отправится в школу №18.





Анастасия Дорохова



