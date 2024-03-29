Перед отправкой в зону СВО орловец сыграл свадьбу

Бракосочетание состоялось в Орле.

Фото: администрация города Орла

Житель Орла по имени Кирилл узаконил свои отношения с возлюбленной Ангелиной перед отправкой в зону спецоперации. В 2023 году мужчина подписал контракт на военную службу. Сейчас он находится в отпуске и вскоре вернется на передовую.

Молодых поздравили родные и близкие. Заместитель мэра Алексей Степанов и куратор семьи Ольга Филенко пожелали Кириллу скорейшего возвращения домой с Победой.