Перед отправкой в зону СВО орловец сыграл свадьбу

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7:30, 29 марта 2024 года
Перед отправкой в зону СВО орловец сыграл свадьбуБракосочетание состоялось в Орле.
Фото: администрация города Орла
Житель Орла по имени Кирилл узаконил свои отношения с возлюбленной Ангелиной перед отправкой в зону спецоперации. В 2023 году мужчина подписал контракт на военную службу. Сейчас он находится в отпуске и вскоре вернется на передовую.
Молодых поздравили родные и близкие. Заместитель мэра Алексей Степанов и куратор семьи Ольга Филенко пожелали Кириллу скорейшего возвращения домой с Победой.
Вести-Орёл