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18:00, 28 марта 2024 года В Орле студенты разных национальностей объединились против террора В областной столице прошел ежегодный молодежный форум "Мир без границ".







28 марта в Орле прошел второй, заключительный день, ежегодного молодежного форума "Мир без границ". В 2023-м году его посвятили не только объединению наций, но и памяти жертв теракта в Красногорске. Участники форума зажгли фонарики и провели минуту молчания.



В программу вошли дебаты и открытый диалог о семейных ценностях и патриотизме. Студенты из разных учебных заведений, представители разных национальностей показали особенности своих культур.



В Орловской области насчитывается более 3,5 тысячи студентов-иностранцев из 63 стран. Одна из задач форума – недопущение распрей и идей терроризма в студенческой среде, так как информационные атаки в первую очередь направлены на молодежь.



Форум принял Орловский государственный аграрный университет.





Татьяна Тимохина



