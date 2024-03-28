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17:00, 28 марта 2024 года

В региональном этапе чемпионата профмастерства на Орловщине поучаствовали 270 человек

Имена победителей назовут 2 апреля.



На Орловщине во второй раз прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Свои умения и навыки на 15 площадках демонстрировали 270 участников. Все они получат возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях региона. В 2024-м чемпионат поддержали 33 ведущих компании региона.

Соревнования прошли по 46 компетенциям, среди которых "Сметное дело", "Сити-фермерство", "Сварочные технологии", "Администрирование отелей", "Робототехника", "Лабораторный химический анализ" и многое другое.

Имена победителей регионального этапа станут известны 2 апреля. С мая по июнь им предстоит выступить от Орловской области в рамках межрегиональных отборочных соревнований. По его итогам орловцы могут пройти на Всероссийский чемпионат, который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.


Юлия Опанасюк
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