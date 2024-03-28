На Орловщине пока не принято решение по проведению первомайских мероприятий
В регионе усиливают меры безопасности в преддверии торжеств.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил главам муниципалитетов максимально усилить меры безопасности во время проведения предстоящих майских праздников.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"Любое мероприятие, которое проводится, всегда нужно думать о рисках, которые возникают, и наших возможностях обеспечить безопасность".
Как отметил глава региона, на сегодняшний день пока не принято итогового решения по проведению первомайских мероприятий. Его ожидают в ближайшее время. Также в регионе готовятся к празднованию Дня Победы.