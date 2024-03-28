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15:00, 28 марта 2024 года На Орловщине пока не принято решение по проведению первомайских мероприятий В регионе усиливают меры безопасности в преддверии торжеств.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил главам муниципалитетов максимально усилить меры безопасности во время проведения предстоящих майских праздников.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Любое мероприятие, которое проводится, всегда нужно думать о рисках, которые возникают, и наших возможностях обеспечить безопасность". Как отметил глава региона, на сегодняшний день пока не принято итогового решения по проведению первомайских мероприятий. Его ожидают в ближайшее время. Также в регионе готовятся к празднованию Дня Победы.





Мария Семак



