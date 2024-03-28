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14:30, 28 марта 2024 года В Кромах простились с бойцом СВО Военнослужащий погиб 15 марта.



Фото: настоятель храма села Рассыльная архимандрит Афанасий

В поселке Кромы Орловской области похоронили участника специальной военной операции. Он погиб при исполнении воинского долга 15 марта. Мужчина был призван на СВО в ходе частичной мобилизации.



Настоятель Свято-Георгиевского храма села Рассыльная Кромского района архимандрит Афанасий сообщил, что попрощаться с земляком пришли как родные и близкие, так и не знакомые с Александром люди. Священник попросил присутствующих поминать погибшего в своих молитвах.



Похороны прошли со всеми почестями на кромском кладбище 27 марта.





Сергей Силаев



