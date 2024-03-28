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15:30, 28 марта 2024 года На экс-инспектора орловской колонии возбудили два уголовных дела Его обвиняют в получении мелкой взятки и превышении должностных полномочий.



Фото: "Вестей"

Следственные органы по материалам УФСИН расследуют и объединили в одно производство уголовные дела по признакам преступлений "мелкая взятка" и "превышение должностных полномочий". в СУ СК РФ по региону. Согласно предварительным данным следствия, в феврале 2023 года бывший инспектор ИК-5 УФСИН России по Орловской области договорился передавать за вознаграждение осужденному запрещенные для хранения вещи в колонии. Об этом сообщили Следствие по данному делу продолжается.





Сергей Силаев



