четверг 28.03.2024 18:02:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:30, 28 марта 2024 года

В Орле на бывшего следователя МВД возбудили уголовное дело

Ее подозревают в фальсификации доказательств.

Фото: "Вести-Орел"

Следственный комитет по материалам УФСБ России по Орловской области возбудил уголовное дело против экс-старшего следователя ОМВД по Должанскому району.

Предварительно установлено, что осенью 2021 года женщина расследовала уголовное дело по обвинению орловца в хранении наркотиков. По версии следствия, женщина изготовила протоколы допросов двоих свидетелей, в которые внесла подписи от их имен.

Таким образом она сфальсифицировала материалы уголовного дела о тяжком преступлении и ввела в заблуждение участников уголовного судопроизводства, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Проводятся следственные действия. В УМВД назначили проверку.

При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.