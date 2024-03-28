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13:30, 28 марта 2024 года В Орле на бывшего следователя МВД возбудили уголовное дело Ее подозревают в фальсификации доказательств.



Фото: "Вести-Орел"

Следственный комитет по материалам УФСБ России по Орловской области возбудил уголовное дело против экс-старшего следователя ОМВД по Должанскому району.



Предварительно установлено, что осенью 2021 года женщина расследовала уголовное дело по обвинению орловца в хранении наркотиков. По версии следствия, женщина изготовила протоколы допросов двоих свидетелей, в которые внесла подписи от их имен.



– Таким образом она сфальсифицировала материалы уголовного дела о тяжком преступлении и ввела в заблуждение участников уголовного судопроизводства, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Проводятся следственные действия. В УМВД назначили проверку.



– При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



