В Орле долгострой на улице Космонавтов сдадут до 14 мая
Эта дата указана в дорожной карте.
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Тему сдачи дома на улице Космонавтов в областном центре затронул глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 27 марта.
– По вопросу сдачи проблемных многоквартирных домов – есть дорожная карта, по которой до 14 мая подрядчик обязан исправить 4 замечания, после чего жители смогут получить свои квартиры, - сказал губернатор.
Дом должны были сдать еще пять лет назад – весной 2019 года. Однако люди еще ждут квартиры.