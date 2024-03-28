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12:30, 28 марта 2024 года В Орле долгострой на улице Космонавтов сдадут до 14 мая Эта дата указана в дорожной карте.



Фото из архива

Тему сдачи дома на улице Космонавтов в областном центре затронул глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 27 марта.



– По вопросу сдачи проблемных многоквартирных домов – есть дорожная карта, по которой до 14 мая подрядчик обязан исправить 4 замечания, после чего жители смогут получить свои квартиры, - сказал губернатор.



Дом должны были сдать еще пять лет назад – весной 2019 года. Однако люди еще ждут квартиры.





Сергей Силаев



