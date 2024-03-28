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10:18, 28 марта 2024 года Андрей Клычков встретится с Александром Лукашенко Губернатор отправится в длительную командировку.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков отправится на неделю в Республику Беларусь. Запланировано несколько встреч. Об этом губернатор объявил во время прямого эфира в соцсетях 27 марта.



– Я в пятницу уеду в командировку, следующую неделю буду в Беларуси, из Беларуси переезжаю в Москву в командировку. Запланированы встречи с руководством, с Александром Григорьевичем обсуждать вопросы взаимодействия с нашей областью, - проинформировал глава региона.



Клычков отметил, что на время поездки приостановит проведение прямых эфиров, однако постарается запустить его из Республики Беларусь.





Сергей Силаев



