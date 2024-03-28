В Орловской области потушили сухую траву

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11:00, 28 марта 2024 года
В Орловской области потушили сухую травуПервый в этом году случай произошел в Урицком районе.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сообщение о возгорании сухой травы около деревни Лески спасатели получили 27 марта в 16:13. Растительность полыхала на площади около 100 квадратных метров. ЧП ликвидировали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части, сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области
.
Спасатели напоминают, что во время горения травы, мусора и других отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, а плодородному слою почвы потребуется не менее семи лет на восстановление.
"Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности", - отметили в ведомстве.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.
Сергей Мерцалов