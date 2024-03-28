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11:00, 28 марта 2024 года

В Орловской области потушили сухую траву

Первый в этом году случай произошел в Урицком районе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании сухой травы около деревни Лески спасатели получили 27 марта в 16:13. Растительность полыхала на площади около 100 квадратных метров. ЧП ликвидировали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области
 
Спасатели напоминают, что во время горения травы, мусора и других отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, а плодородному слою почвы потребуется не менее семи лет на восстановление. 
 "Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности", - отметили в ведомстве. 
 За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. 




Сергей Мерцалов
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