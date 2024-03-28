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9:30, 28 марта 2024 года Бойцы, которым помогали орловцы, подбили американский "Абрамс" В бою отличились военнослужащие третьей гвардейской бригады.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Сергей Лежнев. 27 марта бойцы третьей гвардейской бригады в ходе СВО успешно уничтожили очередной танк "Абрамс". Американскую технику подбили с помощью дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил помощник губернатора Орловской области "Совсем недавно мы посетили третью гвардейскую бригаду и передали им бронированный автомобиль. Сегодня они вновь отличились на фронте и подбили американский танк Abrams у Авдеевки", - написал Лежнев. По его словам, танк уничтожили в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" от Авдеевки.





Сергей Мерцалов



