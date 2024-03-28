Бойцы, которым помогали орловцы, подбили американский "Абрамс"
В бою отличились военнослужащие третьей гвардейской бригады.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
27 марта бойцы третьей гвардейской бригады в ходе СВО успешно уничтожили очередной танк "Абрамс". Американскую технику подбили с помощью дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил помощник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
"Совсем недавно мы посетили третью гвардейскую бригаду и передали им бронированный автомобиль. Сегодня они вновь отличились на фронте и подбили американский танк Abrams у Авдеевки", - написал Лежнев.
По его словам, танк уничтожили в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" от Авдеевки.