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20:28, 27 марта 2024 года ФК "Орел" встретится с болельщиками Спортсмены пообщаются с фанатами 3 апреля.





ФК "Орел" встретится с болельщиками. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в "ВКонтакте". Спортсмены пообщаются с фанатами 3 апреля в спорткомплексе "Победа". Начало – в 18:30.



Напомним, что первый тур в рамках первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б" ФК "Орел" сыграет во Владивостоке против местного "Динамо".





Артем Ежаков



