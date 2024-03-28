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10:00, 28 марта 2024 года

В Орле презентовали киноальманах с историями волонтеров

Показ прошел в институте культуры.



В Орловском институте культуры презентовали киноальманах "Один день во благо" (+12). Он объединил восемь историй о людях, которые не устают творить добро.

Три героя фильма – из Орловской области. В качестве операторов, сценаристов и режиссеров выступили орловские блогеры и журналисты.

Альманах – часть проекта "Кинокадры", который реализует агентство социальной информации при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект получил воплощение в пяти регионах.

Все авторы подавали заявки на участие в проекте на конкурсной основе: выбирали темы, героев, и сюжетную линию, каждая из которых рассказывает о руководителях, сотрудниках, волонтерах и активистах благотворительных фондов, где работают с людьми разных возрастов, нуждающихся в поддержке.

Основная цель проекта – сделать благотворительность более заметной и понятной обществу.

Альманах скоро появится в интернете, где его смогут увидеть все. Фильм снимали в Смоленске, Оренбурге, Орле, Курске и Белгороде.


Эва Стасюлевич
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