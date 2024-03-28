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20:40, 27 марта 2024 года Жители ряда домов Северного района Орла несколько лет страдают от паводка Вариант спасения видится в ремонте дороги.







Жители ряда домов Северного района Орла страдают от паводка. Воду откачивают несколько машин, но безрезультатно. На месте побывали представители администрации, чтобы понять масштабы затопления и выяснить причину.



Как утверждают жители, проблема в ливневке. Кто-то целенаправленно закидывает ее.



Ситуация с затоплением дождевыми и талыми водами повторяется ежегодно. Причина этому отсутствие канавы отводов воды.



Еще в 2011-м году жители обратились в суд. Администрация города Орла построила дренажную систему, но это не спасло. Единственный вариант спасения видится в ремонте всей дороги, но планов на это пока нет.





Эльза Ахмедбекова



