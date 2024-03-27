Главная » Новости



16:57, 27 марта 2024 года В Орле возобновили выдачу водительских удостоверений Технический сбой устранили.





В подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области возобновили предоставление государственных услуг, приостановленное после технического сбоя. Его устранили, и информационные ресурсы снова работают в прежнем режиме, сообщили в пресс-службе ведомства.



27 марта Госавтоинспекция приостановила выдачу водительских удостоверений. Жители региона не могли также зарегистрировать или снять с учета мототранспорт, получить разрешения или свидетельства. Кроме того, было отменено рассмотрение дел об административных правонарушениях.





