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9:00, 28 марта 2024 года Ремонт асфальта в Орле перешел в активную фазу Бригады работают круглосуточно.





Ремонт асфальта в Орле после зимы перешел в активную фазу. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.



Бригады работают круглосуточно. Рабочие убирают колейность и ямы, проводят фрезеровку, обновляют полотно.



До 24 апреля стоит задача отремонтировать Московское шоссе, улицы Московскую, Машкарина, Гостиную, Комсомольскую. Идет укрепление дорожного полотна по улице Брестской и на Тургеневском мосту.



Специалисты готовятся приступить к ремонту улиц Советской, Покровской, Пролетарской горы, Герцена, Поселковой, 1-й Курской, моста 60 лет Октября и Зареченского микрорайона — улиц Алроса и Зеленина, бульвара Молодежи.



Продолжается уборка улиц от зимнего мусора. Ежедневно задействовано порядка 40 единиц техники и 80 уборщиков.





