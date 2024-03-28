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20:44, 27 марта 2024 года Кромчанин Александр Бывшев осужден за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ Он проведет в колонии семь лет.







Житель Кром Александр Бывшев ответит за публичные призывы к терроризму и за фейки о российской армии. Педагог и поэт приговорен к семи годам колонии общего режима.



С февраля по март 2022-го года Бывшев разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети публикацию, побуждающую к совершению террористической деятельности. Затем с марта по апрель того же года мужчина распространил в интернете ложную информацию об армии РФ на территории Украины во время проведения СВО.



Весной 2023-го года Александра Бывшего внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



В поле зрения правоохранителей бывший учитель попал еще в 2015-м году. Его позиция проявилась после воссоединения Крыма с Россией. Он начал писать и публиковать стихи антироссийской направленности, выпустил несколько поэтических сборников при поддержке США, хвастался сотрудничеством с украинскими структурами, увлеченно изучал жизнь Степана Бандеры и мову. Бывшев даже получил награду от украинской стороны за "творческую перемогу".



Шанс вразумиться Бывшему давали не единожды: сначала назначили исправительные работы, потом административное наказание.





Мария Семак



