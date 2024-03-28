Определились соперники ФК "Орел-М" на предстоящий сезон

Чемпионат стартует 13 апреля.

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Стали известны соперники футбольного клуба "Орел-М" в сезоне первенства союза федераций футбола «Центр». Местная команда попала в группу "Запад", где сыграет с командами из Курска, Калуги, Брянска, Смоленска, Дядьково, Старого Оскола, Борисоглебска и Нововоронежа. Всего в группе будет 10 команд. Чемпионат стартует 13 апреля. Проект календаря матчей находится в стадии согласования с клубами-участниками турнира.

Двухкруговой турнир в подгруппах завершится 3 августа. По его итогам пять сильнейших команд с максимальным количеством очков перейдут в финальный турнир, где в два круга сыграют с пятью сильнейшими представителями восточной подгруппы. Финальный турнир пройдет с 24 августа по 23 октября.