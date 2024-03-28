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7:30, 28 марта 2024 года Жители Северного района Орла останутся без горячей воды Отключение ожидается с 09.00 до 13.00.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Северном районе Орла временно не будет горячей воды из-за плановой проверки бойлеров, расположенных на Московском шоссе и улице Бурова. Как сообщили в Орловском филиале "Квадры", отключение ожидается 28 и 29 марта с 9:00 до 13:00. 28 марта без горячей воды останутся жители домов №№ 139,145,149,151,153 по Московскому шоссе. 29 марта горячую воду отключат в многоэтажках №№ 32,36,38,40 по улице Бурова и в доме № 62 по улице Раздольной.





Вести-Орёл



